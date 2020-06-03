Юзеры не в восторге от фото без макияжа самой перспективной модели в России

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Алеся Кафельникова, которую журнал Forbes признал одной из самых перспективных моделей России в возрасте до 30 лет, разместила в своем Instagram селфи, которое вызвало у пользователей неоднозначную реакцию.

Молодая Алеся запечатлела себя утром перед зеркалом без единого грамма косметики на лице. Пост 21-летняя девушка подписала коротко: "Утро".

Поклонники модели оказались не в восторге от снимка и принялись в комментариях высказывать свою критику и замечания: "Неудачное утро?", "Краш", "Такой морнинг врагу не пожелаешь". Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков.-0-