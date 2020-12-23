Юзеры посчитали новое платье модного бренда слишком откровенным

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из модных брендов одежды представил на странице в Instagram новое платье из своей коллекции, которое вызвало смешанные чувства у пользователей сети.

Люди обратили внимание на недорогой наряд красного цвета, однако споры вызвали несколько атрибутов гардероба. Для большего эффекта красное мини-платье с глубоким декольте примерила соблазнительная модель Эбби Доус, а после в комментариях разгорелась настоящая дискуссия.

Одни юзеры посчитали, что такой наряд - перебор для бренда и посчитали платье слишком откровенным, а вырезы неуместными. Другие, в свою очередь, уверены, что платье выглядит очень эффектно и мгновенно привлекает к себе внимание. Споры продолжаются, однако это только добавило популярности посту. -0-