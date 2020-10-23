Юзеры раскритиковали лицо самой красивой женщины в мире на обложке журнала

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский номер журнала Vogue украсила Белла Хадид, однако пользователи сети Instagram, где показали снимок, не очень тепло приняли его.

Для главной страницы модного журнала самая красивая женщина в мире примерила пышное розовое платье с кружевом и открытыми плечами. Дополнила образ впечатляющая шляпа. Наряд пришелся по вкусу пользователям сети, однако они оказались не в восторге от внешности Хадид.

В комментариях они отметили, что модель выглядит неестественно, а также указали девушке, что она слишком часто прибегает к помощи пластических хирургов. "Хватит пластики, Белла", "О нет! Опять Хадид? Вы серьезно?", "Заканчивайте снимать одних и тех же знаменитостей. Больше нет сил смотреть на ее ненатуральное лицо", - написали юзеры. -0-