Юзеры впечатлены тем, что регбист из Англии может делать своими лопатками

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети испытали смешанные чувства, когда увидели в TikTok ролик регбиста по имени Джордж Бингхэм.

Парень проживает в Англии. Однажды он решил похвастаться одним трюком и поделился кадрами в сети. Видео быстро стало вирусным, а люди испытали смешанные чувства.

Дело в том, что молодой человек может без особых усилий сводить лопатки. Причем, он настолько гибкий, что для хлопков ему даже ладони не нужны. Позже спортсмен выяснил, что трюк показывает не только его гибкость, но и силу. С помощью необычного умения Джордж может давить фрукты и разбивать яйца.

Юзеры испытывают смешанные чувства, относительно такого необычного явления. Кто-то чувствует себя некомфортно, видя эти кадры, а другие, напротив, восхищаются необычным умением парня. Впрочем, британец тоже, поначалу, испытывал тревогу, из-за чего решил обратиться к врачу, который не нашел никаких проблем.-0-