Юзеры вспомнили свои худшие свидания - бывает и такое!

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети Reddit поделились необычными историями о своих неудачных свиданиях.

Одна девушка рассказала, что как-то на первом свидании парень отвез ее на заправку, где встретился с наркоторговцем. Другая юзерша поделилась своей историей, как на свидание пришел мужчина, выглядевший на 30 лет старше парня на фотографии, которую тот присылал.

Еще одна пользовательница поняла, что лучше бы не приходила на свидание, когда ее собеседник достал планшет и попытался продать ей страховку. Впрочем, это оказалось не самой абсурдной встречей, ведь следующий мужчина превзошел всех своей историей, ведь он встретил девушку на вечеринке, а потом столкнулся с ее парнем, который сказал: "Забирай, меня уже тошнит от ее мерзких поступков". Пост набрал популярность и привлек множество людей.-0-