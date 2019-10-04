К 2030 году число детей с ожирением в мире превысит 250 млн

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF), к 2030 году число детей с ожирением во всем мире достигнет 254 млн. Об этом сообщает британское издание The Guardian .

Прогнозы WOF следуют из составленного специалистами федерации первого Глобального атласа детского ожирения, в котором собраны данные о детях из 191 страны. Авторы научной работы на основании имеющихся данных разработали следующий прогноз: в 2020 году количество детей с ожирением достигнет 158 млн, в 2025 году - 206 млн, в 2030-м - 254 млн.

Самая сложная ситуация, по прогнозам экспертов, сложится в Китае - там к 2030 году с ожирением столкнутся почти 62 млн жителей в возрасте от 5 до 19 лет. В Индии количество детей и подростков с критически лишним весом может составить 27,4 млн, в США - почти 17 млн. В десятку стран, где проблема ожирения достигнет самых крупных масштабов, также вошли Индонезия, Бразилия, Египет, Мексика, Нигерия, Пакистан, ЮАР.

Уточняется, что каждый пятый из 254 млн детей будет страдать от тяжелой формы ожирения. Ученые высказывают предположение, что системы здравоохранения многих государств могут не справиться с таким большим количеством пациентов. У детей с ожирением значительно повышается риск гипертонии, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с дыханием, суставами и костями, им могут потребоваться специальные операции (например, резекция желудка). Кроме того, такие дети зачастую страдают от проблем со здоровьем и во взрослой жизни.

Эксперты связывают проблему лишнего веса с популярностью фастфуда и сидячим образом жизни. Современные дети все чаще проводят свободное время не в подвижных играх, а перед телевизорами, компьютерами и гаджетами, а наличие транспорта лишило необходимости ходить пешком.

Специалисты призывают предпринять самые решительные меры для борьбы с ожирением, особенно в развивающихся странах, где оно становится все более распространенным. Среди основных мер эксперты называют ограничение или запрет рекламы нездоровой пищи, популяризацию правильного питания и здорового образа жизни и поощрение физической активности.-0-