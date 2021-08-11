К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парфюм, названный в честь Чебурашки, презентуют 20 августа в честь 55-летия со дня создания героя. Об этом сообщила пресс-служба "Союзмультпарка", пишет ТАСС.

"В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этот день в "Союзмультпарк" будет доставлена тонна апельсинов, в коробке с которыми, по истории, придуманной писателем Эдуардом Успенским, был найден Чебурашка.

Персонаж Чебурашка впервые появился в 1966 году в книге Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья". В 1969 году на киностудии "Союзмультфильм" режиссером Романом Качановым был создан фильм "Крокодил Гена".-0-