"К Симбе скоро прибавится Пумба": певица Нюша очень ярко заявила о своей беременности

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Нюша представила в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка показал подписчикам свое очень яркое и обтягивающее платье, в котором она сделал селфи. Многие отметили привлекательый вид Нюши, но другие были удивлены. Певицы очень ярко заявила о своей беременности, а эмоций добавила подпись к посту: "Секси мама индахауз".

Многочисленные фолловеры выразили свое восхищение в комментариях, а также оставили под записью в Instagram множество поздравлений. Кроме этого, не удержались люди и от шуток: "К Симбе скоро прибавится Пумба". Свою дочь певица Нюша назвала Симба. -0-