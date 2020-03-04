К важным новостям! Ученые узнали, почему у собак холодный нос

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые провели исследование и выяснили, почему у собак нос холодный. Об этом пишет издание Scientific Reports.

Ранее ученые считали, что холодный нос нужен собакам для терморегуляции, однако несколько новых экспериментов изменили это мнение. Венгерские ученые установили, что с помощью холодного носа четвероногие определяют наличие неподалеку мелких животных.

Чтобы подтвердить эту гипотезу научно, они взяли трех собак разных пород: золотистого ретривера, новошотландского ретривера и питомца смешанной породы. Перед каждым песиком поставили два предмета с разной температурой. Один из них был комнатной температуры, а другой - выше на 12 градусов. Все подопытные смогли безошибочно определить предмет с большей температурой, когда человеку это не под силу: ему надо было бы дотронуться.

Результаты исследований помогли ученым прийти к выводу, что холодный нос нужен собакам не для терморегуляции, как предполагалось ранее, а для определения мелких животных и охоты на них. Также ученые сделали магнитно-резонансную томографию мозга 13 собак различных пород. У каждого пса увеличивалась мозговая активность, когда перед ним появлялся теплый предмет. -0-