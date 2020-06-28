Кабаны нагло отобрали добычу гепарда и попали на видео

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры наглого ограбления запечатлели на видео в ЮАР.

Женщина отдыхала в местном Национальном парке и заметила странное движение. Гепард поймал добычу и стал лакомиться ею. В какой-то момент к хищнику нагло приближаются несколько кабанов. Бородавочники отобрали убитое животное, а кошка не стала за нее драться.

После этого гепард отошел в сторону и наблюдал за тем, как кабаны поедают его добычу. Туристы оказались в восторге, а также отметили, что никогда не думали, что кабаны питаются падалью. Ролик понравился пользователям сети, которые оставил самые разнообразные комментарии. -0-