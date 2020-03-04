Кадры с камеры возле переправы в диком лесу впечатлили пользователей сети

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Пенсильвании любит природу и для эксперимента решил неподалеку от дома установить в лесу камеру.

Для этого он выбрал необычное место: бревенчатый мост через лесную реку. Теперь мужчина с удовольствием наблюдает за тем, как множество животных гуляют с берега на берег, не подозревая, что за ними наблюдают.

Удивительные кадры впечатлили пользователей сети. Мужчина, как и многие юзеры интернета, был поражен количеством разнообразных видов диких животных, для которых маршрут по мосту через реку стал обычным делом.

Круглый год житель Пенсильвании следит за животными и отмечает, что его незатейливое хобби стало настоящим цифровым окном в мир дикой природы.-0-