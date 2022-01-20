Кадры с обедающей выдрой очаровали и умилили юзеров YouTube (Видео)

Скриншот из видео
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось записать хозяину милой выдры по кличке Котаро. Кадры разместили на YouTube.
Мужчина установил камеру на кухне, а после начал готовить угощение для питомца. Разумеется, животное быстро сообразило, что его ждет лакомство, поэтому через мгновение уже было рядом с человеком.
Всем своим видом Котаро просил вкусняшку, а после начал есть ее с таким удовольствием, что никто не остался равнодушным. Кадры с обедающей выдрой очаровали и впечатлили сеть, а звуки "ням-ням-ням" окончательно рассмешили людей.-0-
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