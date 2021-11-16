Кадры с собачкой, которая поедает морковку, заставили улыбнуться юзеров сети (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из США поделился с миром тем, чем он наслаждается уже не первый год. Кадры опубликовали на YouTube.

Мужчина давно заметил за своей собакой любовь к овощам. Она любит все, однако ее фаворит – это морковь. Причем, питомец предпочитает есть эту вкусняшку тоже в своем своеобразном стиле. Сначала проба языком, потом еще раз и только после этого происходит долгожданный хрустящий укус.

Кадры получились милыми и веселыми, что заставило многих юзеров сети улыбнуться. Об этом говорят комментарии под роликом, а также огромное число просмотров. -0-