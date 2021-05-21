Кайф! Маленький носорог просто обожает почесывания

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили настолько милый и забавный ролик, что он растопил сердца десятков тысяч юзеров.

Работники одного из зоопарков в США решили показать людям их нового обитателя. Там на свет появился маленький носорог, который сразу же принялся завоевывать сердца посетителей. Примечательно еще и то, что он просто обожает почесывания.

Причем, для него не важно - рука или щетка. Маленький носорог никогда не отказывается от почесывания, а внешний вид малыша показывает, насколько он от этого кайфует. -0-