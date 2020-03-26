Кайли Дженнер кардинально сменила внешность и показала свое натурально лицо

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телевидения и основательница компании Кайли Дженнер поделилась с подписчиками новым видео, которое ошарашило пользователей Instagram.

Знаменитость соблюдает карантин у себя дома и решила в это время заняться экспериментами. Она начала с волос и перекрасилась в рыжий цвет. Кроме этого, в кадре Кайли Дженнер позирует без макияжа и подписчики смогли увидеть натуральную красоту девушки.

Не все поклонники телезвезды оценили ее кардинальные перемены во внешности. Многие считают, что волосы 22-летней сестры Ким Кардашьян потеряли природную красоту и здоровый вид. Они также посоветовали Кайли дать шевелюре отдохнуть. Впрочем, других впечатлила натуральная красота девушки, что они поспешили высказать в комментариях к посту.-0-