Кайли Дженнер новой фотосессией вызвала шквал критики и стала мемом (Фото)

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Кендалл Дженнер приняла участие в новой съемки для обложки журнала Vogue, однако все пошло не по плану. Кадры разместили в Instagram издания.

Знаменитая супермодель приняла участие в записи небольшого ролика, который и стал предметом обсуждения в сети. Кендалл Дженнер примерила причудливые наряды, а после принялась гулять странной походкой по разным локациям. Все это снимали на камеру с помощью дрона.

Действительно, ролик получился неоднозначным, ведь в комментариях появилось много отзывов с критикой и юмором. Одни посчитали видео Кендалл Дженнер странным, а другие принялись шутить и даже делать мемы с супермоделью в главной роли. -0-