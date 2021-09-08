Кайли Дженнер поделилась радостной новостью в Instagram - она станет мамой! (Видео)

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сестра Ким Кардашьян и успешная бизнес-леди Кайли Дженнер поделилась в Instagram трогательным ролик, который очаровал поклонников.

Знаменитость представила кадры, в которых поделилась радостной новость - она станет мамой во второй раз. Таким образом Кайли Дженнер подтвердила догадки фанатов, а также обрадовала отца ребенка. Им стал рэпер Трэвис Скотт. На кадрах также запечатлены старшая дочь звезды и маму Кайли, которая очень рада появлению нового внука.

Бизнес-леди Кайли Дженнер сходила на УЗИ и показал округлившийся живот. Какой срок и когда планируется появление малыша - это неизвестно. Впрочем, пользователи поздравили знаменитость, а также посмотрели кадры в Instagram за короткий срок более 50 миллионов раз. -0-