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Калейдоскоп
02 февраля 2021, 12:02

Кайли Дженнер похвасталась фигурой в стильном бикини

Кайли Дженнер. Фото из Instagram
Кайли Дженнер. Фото из Instagram

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая бизнес-леди и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала в Instagram несколько фото с отдыха и впечатлила сеть.

Звезда продемонстрировала широкой аудитории социальной сети несколько кадров с отдыха. На них Кайли Дженнер запечатлена в темно-синем бикини с несколькими бежевыми аксессуарами, которое выгодно подчеркнуло природную красоту девушки. Помимо этого, знаменитость решила дополнить соблазнительный образ завораживающим взглядом и тропическим пейзажем.

Разумеется, пользователи не прошли мимо таких впечатляющих кадров и отметили в комментариях красоту Кайли Дженнер. Люди быстро завалили звезду массой восхищенных отзывов, а сам пост за короткий срок собрал более 11 миллионов лайков. -0-

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