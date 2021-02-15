Кайли Дженнер похвасталась своей фигурой на новых фото в Instagram

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер представила в Instagram несколько кадров, которые взволновали соцсети.

Знаменитость предстала перед камерой в обтягивающем наряде, с помощью которого она похвасталась своей талией. Для этого Кайли Дженнер примерила короткий топ и джинсы с принтом. Наряд оголил живот и продемонстрировал фолловерам знаменитости ее стройную фигуру.

Разумеется, поклонники не оставили соблазнительный образ Кайли Дженнер без внимания и завалили ее тысячами восторженных комментариев. Кроме этого, пост быстро собрал почти девять миллионов лайков.