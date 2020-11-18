Кайли Дженнер показала соблазнительный наряд и похвасталась фигурой

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Сестра Ким Кардашьян и бизнес-леди разместила в социальной сети фотографию на фоне дорогостоящего суперкара. Для фотосессии девушка выбрала откровенный топ, который сделал акцент на стройной фигуре и непримечательные джинсы. Кайли Дженнер запустила руки в волосы, а свой загадочный взгляд отвела в сторону.

Разумеется, пользователи оценили по достоинству стройную фигуру и красоту знаменитости, что отметили в тысячах комментариях. Кроме этого, фото быстро собрало свыше 3,6 млн лайков. -0-