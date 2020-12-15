Кайли Дженнер примерила обтягивающее платье, сделав свой образ слишком горячим (Фото)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер продолжает радовать фолловеров в Instagram соблазнительными фотографиями.

В этот раз знаменитость решила по максимуму продемонстрировать свою природную красоту и примерила обтягивающее платье. Яркое желтое мини выгодно подчеркнуло впечатлительные формы Кайли Дженнер и ее соблазнительный вид. Дополнила образ знаменитость несколькими аксессуарами и желтыми босоножками.

Не забыла девушка похвастаться и новым цветом волос, сделав неброскую прическу. Разумеется, пост не остался без внимания поклонников, которые буквально завалили Кайли Дженнер огромным количеством восхищенных комментариев и миллионами лайков. -0-