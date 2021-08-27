Кайли Дженнер разделась для модного российского журнала - в восторге все! (Фото) 

Звезда приняла участие в съемке для российского модного журнала и поразила всех своей красотой. Кайли Дженнер не постеснялась раздеться перед камерой, из-за чего получились очень впечатляющие кадры. На одном фото знаменитость позирует в черном платье, одна из бретелек которого упала.















На других снимках Кайли Джененр примерила черное боди, а завершила девушка фотосессию в кружевном белье и белой рубашке.











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