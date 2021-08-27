Кайли Дженнер разделась для модного российского журнала - в восторге все! (Фото) 

Кайли Дженнер. Фото из Instagram
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая бизнес-леди и модель Кайли Дженнер представила у себя в Instagram несколько впечатляющих кадров из недавней фотосессии.
Конечно, кадры получились невероятными, что поспешили в комментариях отметить многочисленные фолловеры Кайли Дженнер. За непродолжительное время посты в Instagram собрали миллионы лайков и массу восторженных комментариев. -0-
Звезда приняла участие в съемке для российского модного журнала и поразила всех своей красотой. Кайли Дженнер не постеснялась раздеться перед камерой, из-за чего получились очень впечатляющие кадры. На одном фото знаменитость позирует в черном платье, одна из бретелек которого упала.
На других снимках Кайли Джененр примерила черное боди, а завершила девушка фотосессию в кружевном белье и белой рубашке.
Конечно, кадры получились невероятными, что поспешили в комментариях отметить многочисленные фолловеры Кайли Дженнер. За непродолжительное время посты в Instagram собрали миллионы лайков и массу восторженных комментариев. -0-