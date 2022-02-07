Кайли Дженнер стала мамой во второй раз

Кайли Дженнер. Фото Instagram
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и успешная бизнес-леди Кайли Дженнер 2 февраля родила ребенка и вновь стала мамой. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram.
24-летняя звезда опубликовала снимок с рукой малыша, которую держит отец ребенка - Трэвис Скотт. В описании к посту Кайли Дженнер раскрыла дату рождения своего второго ребенка - 2 февраля, а сам пост за считанные часы собрал более 12 миллионов лайков.
Примечательно, что знаменитость не назвала имя и пол ребенка, однако это было неважно, ведь поклонники в комментариях принялись поздравлять звездную пару, а также желать всего самого лучшего Кайли Дженнер и ее второму ребенку.-0-
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