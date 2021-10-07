Кайли Дженнер заставила сердца поклонников биться чаще, показав себя в облегающем боди

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер представила в Instagram новый пост и впечатлила сеть.

Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети несколько новых кадров, которые заставили сердца поклонников биться чаще. Для этого Кайли Дженнер примерила стильное светлое боди и высокие красные сапоги. Наряд выгодно подчеркнул красоту звезды, сделав акценты на привлекательных формах и стройной фигуре бизнес-леди.

Разумеется, пост не остался без внимания многочисленных фолловеров. Люди за непродолжительное время под фотографиями Кайли Дженнер оставили огромное число восторженных комментариев, а также почти шесть миллионов лайков. -0-