Как больно: девушка отомстила парню и выбросила с балкона его игровую приставку (Видео)

Скриншот из видео
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok поделилась неоднозначным роликом, который и привлек внимание пользователей.
Девушка в кадре стоит на балконе и держит игровую приставку своего парня. Консоль последнего поколения вот-вот отправится в полет с пятого этажа, а мужчина, находящийся за кадром, пытается образумить женщину. В конечном итоге, это не помогает, и девушка отомстила парню, выбросив с большой высоты его игровую приставку.
Мнение юзеров по видео разделилось. Одни посчитали, что парень серьезно "накосячил" и заслуживал этого, однако у других подобный ролик вызвал противоречивые чувства. Они осудили поведение девушки и отметили, что разбивать вещи парня – это ненормально. Кроме этого, другие заявили, что героиня ролика теперь обязана заплатить своему возлюбленному за консоль, потому что ее "преступление" записано на видео. В любом случае, подобный ролик приковал внимание пользователей и быстро собрал 2,7 миллиона просмотров.
Девушка в кадре стоит на балконе и держит игровую приставку своего парня. Консоль последнего поколения вот-вот отправится в полет с пятого этажа, а мужчина, находящийся за кадром, пытается образумить женщину. В конечном итоге, это не помогает, и девушка отомстила парню, выбросив с большой высоты его игровую приставку.
Мнение юзеров по видео разделилось. Одни посчитали, что парень серьезно "накосячил" и заслуживал этого, однако у других подобный ролик вызвал противоречивые чувства. Они осудили поведение девушки и отметили, что разбивать вещи парня – это ненормально. Кроме этого, другие заявили, что героиня ролика теперь обязана заплатить своему возлюбленному за консоль, потому что ее "преступление" записано на видео. В любом случае, подобный ролик приковал внимание пользователей и быстро собрал 2,7 миллиона просмотров.