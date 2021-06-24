Как больно: несколько люксовых автомобилей уничтожили на Филиппинах экскаватором (Видео)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Филиппин устроили "расправу" над несколькими дорогими суперкарами, а видео разместили на YouTube.

Мероприятие прошло 22 июня. В этот день под ковшом экскаватора были уничтожены более 20 люксовых автомобилей, общая стоимость которых оценивается в несколько миллионов долларов.

Решение об уничтожении автомобилей было принято президентом Филиппин Родриго Дутерте. Ранее машины продавали с аукциона, однако выяснилось, что их покупали криминальные авторитеты наркомафии. Власти запретили такие торги, а позже начали войну с наркоторговлей.

Уничтожение люксовых авто уже попадало на видео, ведь несколько лет назад власти Филиппин раздавили бульдозером около 60 конфискованных суперкаров. -0-