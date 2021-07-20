Как будто батя на пляже: необычный вид кота повеселил до слез юзеров сети (Видео)

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились уморительные кадры с участием взрослого котика.

Девушка из Бразилии запечатлела своего 13-летнего питомца. Животное страдает от избыточного веса, также у него обнаружили гипотиреоз. Хозяйка побрила усатого перед посещением врача, но получилось ситуация, которая повеселила до слез юзеров сети.

Без шерсти и с внушительным туловищем кот стал выглядеть уморительно, что и стало объектом многих забавных комментариев. Пользователи, в свою очередь, сразу сравнили котика с "батей, который отдыхает на пляже". -0-