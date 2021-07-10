Как бы не так: сын хотел взять у мамы чипсы, но ее эмоциональная реакция развеселила всех (Видео)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек опубликовал на YouTube забавный ролик с участием своей мамы и пачки чипсов.

Парень из США хотел у своей мамы взять несколько снэков, которые она поедала перед телевизором. Только сын потянулся к пачке – началось самое интересное. Мама, мягко говоря, не очень была рада делиться чипсами, поэтому очень эмоционально ответила на просьбу автора видео.

Этот момент повеселил юзеров, которые посмотрели видео множество раз, а также принялись шутить в комментариях. "Как бы не так", "Повезло, что остался целым", "Я бы не рискнул", "Она разъяренная, как тигр!" - написали юзеры сети. -0-