Как добраться до работы, если все завалено снегом? В Краснодаре нашли ответ! (Видео)

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram появился забавный ролик, который был опубликован после мощного снегопада в Краснодаре.

В ролике запечатлена местная жительница, которая нашла очень оригинальный способ совместить приятное с полезным. В городе из-за снега произошел транспортный коллапс и все улицы оказались завалены осадками. Машины не смогли выехать, а транспорт буксует. Девушка поняла, что передвигаться по городу не получится, а до работы добраться надо.

Тогда она взяла два поводка, своих хаски и сноуборд. Смастерив импровизированную упряжку, женщина отправилась по делам, а забавные кадры запечатлел один из прохожих. -0-