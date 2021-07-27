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Калейдоскоп
27 июля 2021, 01:16

Как довести итальянца до истерики? Девушка показала наглядное пособие в сети (Видео)

Фото из Instagram
Фото из Instagram

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире можно встретить массу различных стереотипов об итальянцах, однако профиль девушки в TikTok доказывает, что не все они ложные.

Американка по имени Сара Моллика вышла замуж за итальянца, а спустя некоторое время они завели страничку в соцсети. Пара хотела снимать забавные ролики, но жена начала подшучивать над итальянской натурой мужчины. Это принесло успех супругам, ведь реакция Карло на пиццу с ананасами или поломанные спагетти просто великолепна и очень эмоциональна.

*Показываю моему мужу итальянцу новый тренд запечченой пасты*
*Показываю моему мужу итальянцу новый тренд запечченой пасты*

Неудивительно, что такой контент пришелся по вкусу пользователям сети. Ролики собирают десятки миллионов просмотров. Девушка наглядно показывает, как довести итальянца до истерики и, похоже, не собирается останавливаться. -0-

*Говорю своему мужу итальянцу, что возьму пиццу с ананасами*
*Говорю своему мужу итальянцу, что возьму пиццу с ананасами*

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