Как если бы шла в ресторан: Нюша привела поклонников в восторг своим нарядом

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица приняла участие в челендже #стоптреникиchallenge, который за последнее время набрал большую популярность в сети Инстаграм. Его суть заключается в том, чтобы нарядиться в красивое платье вместо привычной домашней одежды.

Скриншот страницы в Инстаграм певицы Нюши

"Балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх… " – прокомментировала фотографию звезда.

Также Нюша предложила своим фанатам угадать, в каком клипе она снималась в наряде, который представила на фотографии. Большинство поклонников верно указали название песни и осыпали в комментариях певицу комплиментами: "Шикарна", "Красавица", "Ты шикарна, Ню!", "Нюша, ты просто бомба".-0-