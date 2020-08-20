"Как это теперь развидеть???" - Павел Воля решил "стать" женщиной

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный юморист Павел Воля опубликовал в Instagram забавный ролик, который развеселили и заставил плакать юзеров сети.

Знаменитость решила поразвлечься с программой, которая заменяет лица в различных видео. Юморист решил представить, что было бы "в паралелльной вселенной", если бы он был главной звездой клипов Кэтти Пэрри. Артист решил "стать" женщиной и поменял лик певицы в ее самых популярных видео на свое лицо.

Конечный результат оказался невероятно забавным, что, разумеется, отметили пользователи Instagram. "Как это теперь развидеть???", "ЧТО С ВАМИ, ПАВЕЛ, МОСКВА СДЕЛАЛА!!!", "У меня дергается глаз", "Как перестать это смотреть", - написали фолловеры Павла Воли. За несколько суток кадры посмотрели около 2 млн раз, а также они собрали почти четыре тысячи разнообразных отзывов.-0-