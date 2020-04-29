"Как это возможно?". Cкульптор поразил подписчиков миниатюрными шедеврами - видео

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Салават Фидаи – уникальный российский художник, создающий шедевры на кончиках карандашей.

Мастер миниатюр с помощью специальной иглы и линзы вытачивает настоящие произведения искусства.

На видео Салават делает скрипичный ключ. В конце ролика миниатюрист показывает, что его скульптура по размеру меньше спичечной головки.

Подписчиков восхитила кропотливая работа мастера. Видео собрало несколько миллионов просмотров и сотни тысяч восторженных комментариев: "Даже из карандаша можно сделать искусство", "Как это возможно?", "Тонкость и красота!", "Потрясающее зрелище".-0-