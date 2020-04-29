Как фарфоровая – Ани Лорак в черном и сногсшибательных серьгах восхитила фанатов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ани Лорак поделилась вдохновляющим постом в Инстаграм, где призвала подписчиков "смотреть только вперед и в каждом дне видеть краски".

Образ, в котором знаменитость мотивирует на позитив, оценили фолловеры, а в ответ одарили звезду комплиментами. Причем больше всего внимания досталось фигуре Лорак и ее серьгам.

"Как фарфоровая статуэтка", "Шикарная фигура", "Само волшебство, безупречная", "Песочные часы" "Сногсшибательные серьги", "Серьги бесподобны", "Где такие можно купить?" – поинтересовались у звезды подписчики.

Фанаты поблагодарили Ани Лорак за мотивирующие слова, отметив, "что они – стимул идти вперед, быть лучше и мудрее". Однако нашлись и те, которые холодно отнеслись к посту знаменитости, уличив звезду в чрезмерном злоупотреблении фотошопом.-0-