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Как готовиться к экзаменам: 10 советов

Калейдоскоп 21.05.2019 | 10:48
Фото Getty Images
Фото Getty Images

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к экзаменам может быть трудной, и порой неясно, с чего начать. Тем не менее есть способы улучшить память, концентрацию и даже настроение на этот период. Данный список рекомендаций составлен на основе исследований нейробиологов, психологов и диетологов, а также мудрых советов преподавателей и студентов. Рекомендации помогут стать сообразительнее и улучшить процесс подготовки, пишет ВВС.

Завтрак и "пища для мозга"

Для правильного функционирования телу нужна энергия, и способность мозга к концентрации напрямую зависит от устойчивого запаса энергии в виде глюкозы.

Исследования показывают, что учащиеся, которые завтракают, показывают лучшие результаты на экзаменах, потому что им легче концентрироваться и вспоминать информацию. Так что начните свой день с углеводов, которые будут медленно выделять энергию в течение утра: овсяная каша, цельнозерновой хлеб или мюсли с низким содержанием сахара.

Вам также нужно дополнять рацион белком: небольшим количеством молока, йогурта или яиц. Попробуйте проверенную пищу для мозга. Это яйца, жирная рыба (скумбрия, сардины и лосось, богатые омега-3), цельнозерновые крупы, капуста, мангольд, шпинат, брокколи (и вообще все темно-зеленые листовые овощи), помидоры и авокадо.

Напитки с антиоксидантами и антоцианами могут помочь улучшить кратковременную память и поднять настроение. Они могут включать в себя чернику, клубнику, орехи, оливки, тыквенные семечки и темный шоколад, которые питают ваше тело и разум.

Начните рано

Начните готовиться задолго до даты экзамена - это поможет вам чувствовать себя спокойнее, и у вас будет меньше шансов закончить все простой зубрежкой.

Старайтесь заниматься по утрам, когда ваш мозг отдохнет и освежится. Не оставляйте большую часть учебы на вторую половину дня, когда выше вероятность, что вы будете уставшими или решите работать допоздна.

Будет лучше, если вы придете к постоянству в расписании занятий и попытаетесь начинать и заканчивать в одинаковое время каждый день.

Составьте план

Это может показаться трудоемким, но составление комплексного плана действительно сэкономит ваше время. Вам не придется тратить ни минуты на то, чтобы решить, что именно учить, - и это поможет вам отслеживать ваши успехи.

Составьте расписание как можно более подробно, включая любые соответствующие документы или заметки, которые вам нужно будет просмотреть - и придерживайтесь его.

И не забывайте выделять время для общения, занятий спортом и любых других перерывов.

Интервалы. Возможно, ваши лучшие союзники

Распределите свои занятия и даже не думайте о зубрежке. Гораздо лучше проводить одночасовые учебные занятия в течение 10 дней, нежели изучать предмет 10 часов один день.

Для запоминания информации требуется время, но доказано, что метод интервалов наиболее эффективен: из-за промежутка между сеансами он позволяет забыть, а затем снова изучить материал. Эта стратегия названа "одной из самых надежных за всю историю экспериментальных исследований в области обучения и памяти". Но имейте в виду, что то, что хорошо подходит для одного экзамена, может быть не самым лучшим методом для другого.

Другие методы запоминания - это флеш-карты, основанные на интервальных повторениях, ассоциативные карты, групповая работа и даже запись разговоров с их последующим прослушиванием.

Вот почему хорошо начинать заранее. Это даст вам время попробовать и протестировать, что работает для вас.

Протестируйте себя

По словам ведущих психологов и нейробиологов, самотестирование может быть одним из наиболее эффективных способов улучшить вашу способность к усвоению информации.

Эта техника помогает вам понять саму концепцию, а не просто заучить ее наизусть, и дает вам возможность проверить наличие пробелов в ваших знаниях.

Один из лучших способов проверить себя - это попрактиковаться в прохождении пробных тестов - или просто позадавать себе вопросы после очередного повторения материала.

Станьте учителем

Итак, вы все выучили и проверили себя... Что дальше? Идти и обучать этому материалу кого-то другого, конечно!

Стать учителем - хорошо известная техника, известная как "эффект протеже".

Это стимулирует вашу память и способность к запоминанию: чтобы обучать другого, необходимо, чтобы вы изучали и организовывали свои знания в четкой и структурированной форме.

Будьте умными... и спрячьте телефон

Телефоны нужны, но не во время учебы. Приманка в виде социальных сетей и мессенджеров будет постоянно вас отвлекать и преследовать из-за эффекта "страх пропустить что-то важное".

Это уже давно проверено и доказано: чем больше времени вы проводите с телефоном, тем ниже ваши оценки. И не обманывайте себя, думая, что вы сможете оставить его на столе и не трогать. Исследования показывают, что одного присутствия телефона в зоне видимости будет достаточно, чтобы подорвать вашу способность к концентрации.

Меньше музыки, больше тишины

Студенты, которые учатся в спокойной обстановке, лучше запоминают материал, чем те, кто слушает музыку во время занятий.

Особенно к этому совету должны прислушаться интроверты, так как они больше склонны отвлекаться на фоновую музыку, нежели экстраверты.

Регулярные перерывы, свежий воздух и физические упражнения

Эффективные занятия - не значит непрерывные. Паузы между учебными сессиями дают больше шансов запомнить то, над чем вы работали.

Ваши тело и разум неразрывно связаны. Физические упражнения обеспечивают кровоток, доставляя больше кислорода к мозгу и помогая ему функционировать лучше - именно то, что вам нужно в период экзаменов. Не говоря уже о когнитивных преимуществах взаимодействия с природой и о том, что регулярные физические упражнения помогают побороть тревожность и повысить самооценку.

Кроме того, если подышать свежим воздухом, у вас будет больше шансов вернуться за рабочий стол, и вы сможете лучше сосредоточиться после прогулки.

Спите

Ночью перед экзаменом вам нужно хорошо выспаться - но это правило также относится ко всему периоду подготовки к тестам.

Засыпать в разумное время значит, что вы сможете проснуться рано, хорошо отдохнувшими и готовыми приступить к выполнению плана дня. Иногда учеба в позднее время неизбежна. Однако старайтесь свести такие случаи к минимуму, придерживайтесь обычного времени сна и держитесь подальше от экранов гаджетов в ночное время.

Итак, у вас есть множество советов, которые помогут вам лучше учиться. Используйте их по максимуму и постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой в течение всего процесса подготовки к экзаменам.-0-

Фото Getty Images

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здоровье, студенты, экзамены
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