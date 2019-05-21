Как готовиться к экзаменам: 10 советов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к экзаменам может быть трудной, и порой неясно, с чего начать. Тем не менее есть способы улучшить память, концентрацию и даже настроение на этот период. Данный список рекомендаций составлен на основе исследований нейробиологов, психологов и диетологов, а также мудрых советов преподавателей и студентов. Рекомендации помогут стать сообразительнее и улучшить процесс подготовки, пишет
Для правильного функционирования телу нужна энергия, и способность мозга к концентрации напрямую зависит от устойчивого запаса энергии в виде глюкозы.
Исследования показывают, что учащиеся, которые завтракают, показывают лучшие результаты на экзаменах, потому что им легче концентрироваться и вспоминать информацию. Так что начните свой день с углеводов, которые будут медленно выделять энергию в течение утра: овсяная каша, цельнозерновой хлеб или мюсли с низким содержанием сахара.
Вам также нужно дополнять рацион белком: небольшим количеством молока, йогурта или яиц. Попробуйте проверенную пищу для мозга. Это яйца, жирная рыба (скумбрия, сардины и лосось, богатые омега-3), цельнозерновые крупы, капуста, мангольд, шпинат, брокколи (и вообще все темно-зеленые листовые овощи), помидоры и авокадо.
Напитки с антиоксидантами и антоцианами могут помочь улучшить кратковременную память и поднять настроение. Они могут включать в себя чернику, клубнику, орехи, оливки, тыквенные семечки и темный шоколад, которые питают ваше тело и разум.
Начните готовиться задолго до даты экзамена - это поможет вам чувствовать себя спокойнее, и у вас будет меньше шансов закончить все простой зубрежкой.
Старайтесь заниматься по утрам, когда ваш мозг отдохнет и освежится. Не оставляйте большую часть учебы на вторую половину дня, когда выше вероятность, что вы будете уставшими или решите работать допоздна.
Будет лучше, если вы придете к постоянству в расписании занятий и попытаетесь начинать и заканчивать в одинаковое время каждый день.
Это может показаться трудоемким, но составление комплексного плана действительно сэкономит ваше время. Вам не придется тратить ни минуты на то, чтобы решить, что именно учить, - и это поможет вам отслеживать ваши успехи.
Составьте расписание как можно более подробно, включая любые соответствующие документы или заметки, которые вам нужно будет просмотреть - и придерживайтесь его.
И не забывайте выделять время для общения, занятий спортом и любых других перерывов.
Распределите свои занятия и даже не думайте о зубрежке. Гораздо лучше проводить одночасовые учебные занятия в течение 10 дней, нежели изучать предмет 10 часов один день.
Для запоминания информации требуется время, но доказано, что метод интервалов наиболее эффективен: из-за промежутка между сеансами он позволяет забыть, а затем снова изучить материал. Эта стратегия названа "одной из самых надежных за всю историю экспериментальных исследований в области обучения и памяти". Но имейте в виду, что то, что хорошо подходит для одного экзамена, может быть не самым лучшим методом для другого.
Другие методы запоминания - это флеш-карты, основанные на интервальных повторениях, ассоциативные карты, групповая работа и даже запись разговоров с их последующим прослушиванием.
Вот почему хорошо начинать заранее. Это даст вам время попробовать и протестировать, что работает для вас.
По словам ведущих психологов и нейробиологов, самотестирование может быть одним из наиболее эффективных способов улучшить вашу способность к усвоению информации.
Эта техника помогает вам понять саму концепцию, а не просто заучить ее наизусть, и дает вам возможность проверить наличие пробелов в ваших знаниях.
Один из лучших способов проверить себя - это попрактиковаться в прохождении пробных тестов - или просто позадавать себе вопросы после очередного повторения материала.
Итак, вы все выучили и проверили себя... Что дальше? Идти и обучать этому материалу кого-то другого, конечно!
Стать учителем - хорошо известная техника, известная как "эффект протеже".
Это стимулирует вашу память и способность к запоминанию: чтобы обучать другого, необходимо, чтобы вы изучали и организовывали свои знания в четкой и структурированной форме.
Телефоны нужны, но не во время учебы. Приманка в виде социальных сетей и мессенджеров будет постоянно вас отвлекать и преследовать из-за эффекта "страх пропустить что-то важное".
Это уже давно проверено и доказано: чем больше времени вы проводите с телефоном, тем ниже ваши оценки. И не обманывайте себя, думая, что вы сможете оставить его на столе и не трогать. Исследования показывают, что одного присутствия телефона в зоне видимости будет достаточно, чтобы подорвать вашу способность к концентрации.
Студенты, которые учатся в спокойной обстановке, лучше запоминают материал, чем те, кто слушает музыку во время занятий.
Особенно к этому совету должны прислушаться интроверты, так как они больше склонны отвлекаться на фоновую музыку, нежели экстраверты.
Эффективные занятия - не значит непрерывные. Паузы между учебными сессиями дают больше шансов запомнить то, над чем вы работали.
Ваши тело и разум неразрывно связаны. Физические упражнения обеспечивают кровоток, доставляя больше кислорода к мозгу и помогая ему функционировать лучше - именно то, что вам нужно в период экзаменов. Не говоря уже о когнитивных преимуществах взаимодействия с природой и о том, что регулярные физические упражнения помогают побороть тревожность и повысить самооценку.
Кроме того, если подышать свежим воздухом, у вас будет больше шансов вернуться за рабочий стол, и вы сможете лучше сосредоточиться после прогулки.
Ночью перед экзаменом вам нужно хорошо выспаться - но это правило также относится ко всему периоду подготовки к тестам.
Засыпать в разумное время значит, что вы сможете проснуться рано, хорошо отдохнувшими и готовыми приступить к выполнению плана дня. Иногда учеба в позднее время неизбежна. Однако старайтесь свести такие случаи к минимуму, придерживайтесь обычного времени сна и держитесь подальше от экранов гаджетов в ночное время.
Итак, у вас есть множество советов, которые помогут вам лучше учиться. Используйте их по максимуму и постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой в течение всего процесса подготовки к экзаменам.-0-
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