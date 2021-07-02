Как изменится человек, если удаленка станет нормой? Спойлер: ничего хорошего!

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, что мало кто уже помнит каким был мир до пандемии, которая изменила реальность человечества кардинально. Новые вещи, типа удаленной работы и учебы, о которых раньше можно было только мечтать, становятся нормой, но ничего хорошего это не несет.

Группа исследователей из Великобритании решила наглядно показать, как изменится тело человека, если люди продолжать работать и учиться из дома. Если пандемия продлится еще следующие пять лет, то на улице после можно будет все чаще встретить прохожих, с совсем не атлетическим видом.

По словам исследователей, все начнется с набора веса, ведь активность людей снизится до минимума. После этого пандемия повлияет на осанку людей, которые предпочитают дома работать на диване, кухне или и вовсе в постели. Предотвратить это можно хорошим рабочим местом.

Также отмечается, что у большого числа людей возникнут проблемы со сном, ведь графика отхода ко сну не останется. В связи с этим под глазами всегда будут мешки, а "перебои" со сном повлияют на активность человечества и эффективность работы. Кроме этого, начнет развиваться повышенная тревожность из-за пандемии, а вместе с этим появятся мигрени, головные боли и апатия. Если удаленная работа продлится следующие пять лет, то ничего хорошего для здоровья людей не произойдет. -0-

Фото Daily Mail