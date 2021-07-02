Как изменится человек, если удаленка станет нормой? Спойлер: ничего хорошего!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 2 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:27 Алина Змушко завоевала Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 100 м брассом Спорт
18:27 Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен Президент
18:25 Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной Президент
18:18 Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка Президент
18:17 Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны Президент
18:16 ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов Общество
18:12 Лукашенко: Беларусь столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма Президент
18:10 Лукашенко: подвиг советского народа и дата Дня Независимости Беларуси незыблемы Президент
18:07 Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты Президент
18:05 Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой Президент
18:02 Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути Президент
18:01 Директор витебского техколледжа: готовим специалистов для работы на высокотехнологичных стройках страны Регионы
17:49 Черногория ослабит ограничения из-за коронавирусной инфекции с 3 июля В мире
17:37 Встреча на Кургане Дружбы пройдет 4 июля в усеченном формате Регионы
17:34 Пока народ един, ему не страшны никакие испытания - Соловей Регионы
17:24 ГАИ Минска ищет очевидцев произошедшего на Игуменском тракте ДТП Происшествия
17:21 МАРТ рассказал о новых требованиях к рекламе в Беларуси Экономика
17:12 Правоохранителям Гродненской и Брестской областей вручили государственные награды Регионы
17:11 Военные атташе из 18 стран посетили Военную академию Беларуси Общество
16:51 В Жодино годовалая девочка ногой застряла в скамейке Происшествия
16:44 Россиянин пытался ввезти в Беларусь таблетки с психотропом Происшествия
16:44 Заседание Межгоссовета по ЧС природного и техногенного характера прошло в Чолпон-Ате Общество
16:34 Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы Общество
16:31 Крем-суп быстрого приготовления с обнаруженной в нем сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве Регионы
16:28 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира Спорт
16:24 Житель Гродно приговорен к 1 году лишения свободы за публичное оскорбление Президента Происшествия
16:22 ЦТ по физике прошло без нарушений Общество
16:12 На конкурс БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай" поступило более 2,6 тыс. творческих работ Общество
16:10 Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе Регионы
16:07 Первая вышиванка малышу и концерт под окнами - в Гомеле БРСМ поздравил молодых мам Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
02 июля 2021, 17:57

Как изменится человек, если удаленка станет нормой? Спойлер: ничего хорошего!

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кажется, что мало кто уже помнит каким был мир до пандемии, которая изменила реальность человечества кардинально. Новые вещи, типа удаленной работы и учебы, о которых раньше можно было только мечтать, становятся нормой, но ничего хорошего это не несет.

Группа исследователей из Великобритании решила наглядно показать, как изменится тело человека, если люди продолжать работать и учиться из дома. Если пандемия продлится еще следующие пять лет, то на улице после можно будет все чаще встретить прохожих, с совсем не атлетическим видом.

По словам исследователей, все начнется с набора веса, ведь активность людей снизится до минимума. После этого пандемия повлияет на осанку людей, которые предпочитают дома работать на диване, кухне или и вовсе в постели. Предотвратить это можно хорошим рабочим местом.

Также отмечается, что у большого числа людей возникнут проблемы со сном, ведь графика отхода ко сну не останется. В связи с этим под глазами всегда будут мешки, а "перебои" со сном повлияют на активность человечества и эффективность работы. Кроме этого, начнет развиваться повышенная тревожность из-за пандемии, а вместе с этим появятся мигрени, головные боли и апатия. Если удаленная работа продлится следующие пять лет, то ничего хорошего для здоровья людей не произойдет. -0-

Фото Daily Mail

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здоровье исследование фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Эй, хотите увидеть, как потягивается ежик? Смотри! (Видео)
Айрис Лоу. Фото из Instagram Дочь Джуда Лоу побрилась налысо ради фотосессии в Vogue (Видео)
Фото из Instagram "На стиле!" Гусь с шикарной прической стал звездой соцсетей (Фото)
Космический рассвет и необычная архитектура: лучшее на БЕЛТА+ за неделю
Джефф Безос. Скриншот из видео Основатель Amazon сделал пенсионерке очень смелое предложение (Видео)
Фото из архива Вам что-то подсказать? Сотрудница магазина среди полок поймала оленя (Видео)
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного собрания Лукашенко: белорусы едины в стремлении защитить свое суверенное право на выбор исторического пути
"Мы будем жить и развиваться вопреки всем трудностям" - Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям
В Беларуси придают большое значение безопасности БелАЭС - руководитель экспертной группы МАГАТЭ
Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
Топ-новости
Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен
Лукашенко: попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой
Лукашенко присвоил генеральские звания
Обозреватель БЕЛТА и представитель БСЖ удостоена звания заслуженного деятеля культуры Беларуси
Петришенко: проведение международных соревнований в современных условиях - очень ответственно для Беларуси
Инвестиции в недвижимость: почему сейчас лучший момент для покупки квартиры?
ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов
Щекин: сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения суверенности и независимости Беларуси
Тысячи паломников собрались на Будславский фест
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира
ЦТ по физике прошло без нарушений
МАЗ: новые подходы к образованию
Выборнов: проведение НОК Беларуси семинара для пресс-служб в преддверии Игр в Токио актуально
Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси
Савиных: для участия делегации Беларуси в работе сессии ПА ОБСЕ не созданы нужные условия
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.