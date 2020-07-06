Как я его понимаю! Утро понедельника у корги выдалось тяжелым - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео с участием маленького корги стало популярным в сети, ведь в нем себя узнают многие.

Кадры опубликовали на YouTube. Хозяйка запечатлела на видео тяжелое утро понедельника для своего песика. В подписи к видео она рассказала, что ее питомец любит играть на улице, однако в этот раз развлечения выдались вялыми, ведь питомцу не давал спать всю ночь кот, который живет по соседству.

В очередной раз корги забрался на свою горку, однако в самый неподходящий момент на него нахлынула усталость. Еще немного, и собака уже лежит на земле уткнувшись носом. Пользователи сети посочувствовали песику, а также отметили, что узнают себя. Многие, в свою очередь, предложили хозяйке дать питомцу кофе. -0-