Как к ней попасть? Собачка, обожающая массаж, умилила юзеров сети (Видео)

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, при просмотре которого всем захочется оказаться на месте главного героя.

Хозяйка милого песика из США сняла на видео отдых своего питомца, который обожает массаж. Собачка разместилась в удобном положении, на нее надели махровый теплый халат, а самым приятным стал вибромассажер, который положили на голову.

В таком виде собачка предалась полному релаксу, а также умилила сеть. Впрочем, многие юзеры в комментариях задались одним вопросом: "Как к ней попасть?". -0-