Как может измениться внешний вид человека за 1000 лет? На YouTube показали все наглядно! (Видео)

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа энтузиастов, создающих канал Tech Insider решили пофантазировать на тему будущего и показали, как, по их мнению, может измениться человек за тысячу лет.

Согласно кадрам, размещенным на YouTube, за следующие десять веков человечество кардинально преобразиться. В частности, авторы ролика считают, что в будущем люди начнут повсеместно использовать технологии для увеличения продолжительности жизни, а также начнут замещать органы более совершенными механическими аналогами.

Глаза, сердце, уши и даже кости могут стать механическими. Конечно, каждый из органов будет обладать функциямі, которые сегодня выполняет самая современная техника. Например, глаза смогут использовать рентгеновское зрение, а с помощью микророботов можно будет менять отдельные участки ДНК по своему усмотрению.

Также изменения коснуться будущих исследователей космоса. Те люди, которые будут долгое время жить на Марсе станут выше, а в поисках бессмертия наука достигнет того уровня, когда свое сознание можно будет загрузить в компьютер. Кроме этого, авторы ролика не исключают вероятности, что через тысячу лет пересадка головы станет обыденным делом. Конечно, невозможно точно узнать, что будет с человеком через десять веков, однако стоит брать в расчет то, что многие устройства, которые ранее можно было встретить только на страницах романов фантастов, во всю уже используются в нашем современном мире.-0-

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