Как не потерять слух из-за омикрона? Врачи предупреждают, что такое возможно

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со слухом – побочное последствие штамма коронавируса омикрон, которое встречается у многих пациентов.

Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил это тем, что вирус, который поражает носоглотку, попадает и в орган слуха. Но что делать, если омикрон "ударил" по ушам?

Врач перечислил симптоматику, которая может наблюдаться как у переболевших, так и болеющих пациентов: звон в ушах, снижение слуха, ощущение заложенности, сообщает "Радио 1". Владимир Зайцев обращает внимание, что игнорировать такие проявления нельзя: ситуация может усугубиться и перерасти в необратимый итог. Если не лечиться – глухота может стать неизлечимой, добавил отоларинголог.

Ранее медики рассказали о новом способе проникновения омикрона в клетки, а также перечислили длительные симптомы проявления этого штамма коронавируса.-0-

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