Как нужно делать селфи со львом: Олег Зубков показал мастер-класс пользователям YouTube

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олег Зубков, основатель парка львов "Тайган" в Белогорском районе, выложил на своем канале ролик, поразивший подписчиков.

На видео Олег демонстрирует свои отношения со зверем. Он гладит хищника, садится на него верхом, лежит в обнимку и даже засовывает свою руку ему в пасть. Лев, в свою очередь, ведет себя очень дружелюбно.

Подписчиков канала поразило данное видео. Ролик собрал большое количество лайков и восторженных комментариев: "Такое общение - это чудо, и происходит это чудо без хлыста, а начинка чуда - любовь и доброта!", "Мой кот и то не позволяет такой фамильярности, а тут такой зверь. Зубков О.А. - волшебник. Восторгаюсь этим человеком", "Вот где любовь без фальши", "Сколько любви и нежности, просто в кайф, хоть целуй, хоть расчесывай, все равно рядом так классно".-0-