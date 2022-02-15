Как она это делает? Ролик с девочкой озадачил сеть и заставил поверить в магию (Видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад пара из США записала на видео развлечение своей дочери, которое привлекло внимание юзеров. Кадры разместили на YouTube.

Во время ужина шестилетняя девочка начала делать кое-что странное. Малышка стояла перед кухонной полкой, когда та по приказу ребенка начала выдвигаться и задвигаться самостоятельно. Это озадачило пользователей сети и даже заставило некоторых поверить в магию, однако разгадка оказалась очень простой.

Выяснилось, что девочка и ее четырехлетний брат посмотрели мультик, где есть волшебный дом и решили повторить некоторые моменты. Мальчик забрался в шкафчик и закрыл дверцу, а после принялся по указу сестры выдвигать и задвигать полки. Это позабавило родителей, но озадачило юзеров. Ролик привлек внимание и быстро собрал внушительное число просмотров.-0-

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