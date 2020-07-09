Как она заводится? Медведь попытался угнать машину, пока женщина ходила в дом - видео

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 9 июля 2020
Минск Малооблачно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:51 Почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
21:22 В Минской области за день два ребенка получили травмы в ДТП Происшествия
21:09 В КГБ рассказали о подробностях дела Белгазпромбанка Происшествия
20:41 Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске Общество
20:39 Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются Президент
20:34 Лукашенко о работе белорусского телевидения: надо удержать этот уровень и еще прибавить Президент
20:26 Беларусь и Армения отметили значительный потенциал для углубления торговых и кооперационных связей Экономика
20:11 Лукашенко: идет передел мира, и в такой ситуации Беларуси важно найти свое место Президент
20:00 "Речицадрев" нарастил поставки в Египет, США, Канаду Регионы
19:58 В Логойске милиционеры остановили авто с нетрезвым подростком за рулем Происшествия
19:52 Белорусский хоккеист Илья Шинкевич вернулся в минское "Динамо" Спорт
19:42 "Сохраняя традиции прародителей" - семья из Гомельской области готовится к финалу "Властелина села" Регионы
19:38 Полузащитник Алексей Бутаревич пополнил ряды ФК "Динамо-Минск" Спорт
19:33 Госкомвоенпром опровергает информацию об испытаниях РСЗО "Флейта" на востоке Украины Общество
19:25 Лукашенко: все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана Президент
19:18 Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля Калейдоскоп
19:11 Беларусь и Челябинская область РФ планируют наладить сборку автобусов и тракторов Экономика
19:00 Лукашенко объявил Благодарность коллективу Президентского спортивного клуба Президент
18:58 Отмена ЧЕ-2020 по современному пятиборью была ожидаема - старший тренер сборной Беларуси Спорт
18:51 МАРТ предлагает сообщать о признаках ограничения конкуренции при пользовании интернет-поисковиками Общество
18:47 "Беллесбумпром": предприятия планомерно восстанавливают объемы производства и продаж Экономика
18:27 Лукашенко: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости Президент
18:21 Власти Эстонии c 15 июля разрешат мероприятия с участием до 2 тыс. человек В мире
18:13 Беларусь и Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере медицины Общество
18:09 Беларусь по численности населения занимает 94-е место в мире - Белстат Общество
18:05 Сведения из базы доходов граждан используются для предварительного заполнения деклараций - МНС Экономика
17:59 МНС пояснило, надо ли плательщику подтверждать свое право на льготу Общество
17:48 МНС рассказало, на основании каких сведений рассчитываются имущественные налоги Экономика
17:46 Обряд "Зажинки" провели в Могилевской области Регионы
17:31 ОДКБ намерена противостоять комбинированным формам деструктивного воздействия на государства Политика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
09 июля 2020, 20:37

Как она заводится? Медведь попытался угнать машину, пока женщина ходила в дом - видео

Фото funart.pro
Фото funart.pro

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала на видео медведя, который, по всей видимости, хотел уехать из леса на машине. Забавными кадрами она поделилась на YouTube.

Женщина в подписи к посту пояснила, что убиралась в машине. В какой-то момент она зашла в дом, чтобы ответить на телефон, но спустя несколько минут услышала сигнал из автомобиля. Девушка выглянула в окно и увидела картину, которая ее развеселила и слегка напугала.

В машине на водительском месте сидел медведь. Мишка залез в транспорт, а дверь за ним захлопнулась. Лесной житель оказался в замешательстве и начинал паниковать, однако смог лапой зацепить руль. Американка поняла, что без ее помощи животное не выберется и открыла багажник. После этого сказала медведю вылазить.

Удивительно, но косолапый быстро выскочил из авто, а после убежал в лес. К слову, девушка пояснила в подписи к ролику, что это не первый раз, когда медведь забирается в транспорт. Она уже начинает думать, что он записался в угонщики или просто хочет уехать из этого леса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль видео животные интернет природа социальные сети
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото @ivan_mks63/Twitter Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля
Скриншот из видео Кто быстрее? Гепард и леопард решили устроить гонку - видео
Фото из Инстаграм Ани Лорак показала фото, где она с Сергеем Лазаревым в обнимку - подписчики в недоумении
Кристина Орбакайте. Фото из Instagram Орбакайте показала совсем взрослую дочь - фолловеры восхищены
Фото Pixabay На пляж в Австралии выбросило странное существо, пользователи сети в замешательстве - фото
Майк Тайсон. Фото из Instagram Майк Тайсон вышел на пляж и поразил своей физической формой - фото
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
В Беларуси досрочно семейным капиталом воспользовались уже более 16 тыс. семей
Внимание, конкурс! Какая она, твоя "Dana"?
Топ-новости
Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются
Лукашенко: все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана
Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей
ВГУ имени П.М. Машерова и Белорусский союз женщин: добрые дела делаем вместе!
Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Компания Parimatch стала официальным партнером ФК "Витебск"
Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник
МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн
Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля
"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"
Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска
Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.