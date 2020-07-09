Как она заводится? Медведь попытался угнать машину, пока женщина ходила в дом - видео

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала на видео медведя, который, по всей видимости, хотел уехать из леса на машине. Забавными кадрами она поделилась на YouTube.

Женщина в подписи к посту пояснила, что убиралась в машине. В какой-то момент она зашла в дом, чтобы ответить на телефон, но спустя несколько минут услышала сигнал из автомобиля. Девушка выглянула в окно и увидела картину, которая ее развеселила и слегка напугала.

В машине на водительском месте сидел медведь. Мишка залез в транспорт, а дверь за ним захлопнулась. Лесной житель оказался в замешательстве и начинал паниковать, однако смог лапой зацепить руль. Американка поняла, что без ее помощи животное не выберется и открыла багажник. После этого сказала медведю вылазить.

Удивительно, но косолапый быстро выскочил из авто, а после убежал в лес. К слову, девушка пояснила в подписи к ролику, что это не первый раз, когда медведь забирается в транспорт. Она уже начинает думать, что он записался в угонщики или просто хочет уехать из этого леса.-0-