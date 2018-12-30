Как подготовиться к новогоднему застолью

У большинства людей встреча Нового года ассоциируется с собравшейся за празднично накрытым столом всей семьей. Веселое застолье сопровождается тостами с подъемом бокалов за здравие. К сожалению, на следующий день эти пожелания могут не случиться. Как не переесть и не перепить за новогодним столом, рассказал начальник отдела питания РУП "НПЦ НАН Беларуси по продовольствию" Валерий Шилов.

– Валерий Викентьевич, можно ли в предпраздничной суете грамотно подготовиться к новогоднему застолью?

– Это не такая уж невыполнимая задача, как кажется. Первым делом нужно запомнить, что завтрак, обед и ужин в течение дня никто не отменял. Чтобы к моменту сбора у праздничного стола ваш желудок не был готов поглотить все разом, между основными приемами пищи важно иметь перекусы (второй завтрак, вечерний перекус). Они не дадут разыграться аппетиту и предотвратят переедание.

Известно, что последний прием пищи лучше запланировать за 2–3 часа до сна, поэтому в новогоднюю ночь будет разумнее сесть за стол раньше. В этом случае спать вы отправитесь не с полным желудком и утром не проснетесь с чувством, что съели лишнего. Так и праздник продлится дольше! Не садитесь за стол на голодный желудок. Перед застольем выпейте стакан воды, съешьте фрукт или порцию легкого салата. Аппетит значительно уменьшится, а в результате – и количество съеденного.

– Есть ли научная концепция правильного поведения за столом, где собрано столько разных вкусностей?

– Главный совет для новогодней ночи – не кушать, а пробовать. Сервировать стол лучше всего, выкладывая готовые блюда маленькими порциями. В таком случае можно будет все попробовать и не съесть лишнего.

В нашем понимании Новый год – это «тазики» салатов. Готовьте столько, сколько в действительности можете съесть, не храните еду целую неделю, она портится и вкусовые качества ее теряются. Гора салата в салатнице провоцирует вас докладывать его в тарелку снова и снова, опять же приводя к перееданию.

– А каким блюдам нужно отдать предпочтение при формировании новогоднего меню?

– Как правило, все традиционные новогодние блюда высококалорийны, содержат много жира и заправлены майонезом. Снизить калорийность салатов можно, заменяя майонез на соус, приготовленный самостоятельно из несладкого йогурта с добавлением любимых специй. Пища на праздничном столе также не должна быть тяжелой. Лучше всего, если это будут рыбные блюда и морепродукты. Приготовьте больше легких закусок из свежих овощей, зелени и фруктов, заправленных соком лимона или граната, йогуртом.

Главной проблемой правильного питания на вечеринках становится отсутствие на столе подходящей еды. Жареное, жирное, соленое и сладкое – все это в изобилии можно обнаружить в новогоднем меню. А как насчет свежих овощей, салатов, постного мяса и фруктов? Захватите с собой несколько блюд, и все придут к мнению, что вы решили сделать стол еще разнообразнее, а вовсе не усомнились в кулинарных способностях хозяйки.

Лучше всего начать новогоднюю трапезу с овощного салата, заправленного растительным маслом. Полезная пищевая клетчатка не только на какое-то время удовлетворит аппетит, но и будет способствовать перевариванию основной пищи. Ешьте медленно, ведь новогодняя ночь длинная, и торопиться некуда.

Сделайте ставку на белок. Оптимальный вариант, если трапеза на 50% будет заполнена овощами, и на 50% – белками и углеводами (сюда, например, следует отнести бутерброды с икрой и запеченное в духовке мясо). Это позволит вам чувствовать сытость. Не стоит есть фрукты и сладости сразу после основных блюд. Это может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.

– У нашего праздника – масса ритуалов. Главное – достойно проводить старый год, а новый год – встретить. А тут еще пожеланий куча, от каждого присутствующего. Как не выпить лишнего в новогоднюю ночь?

– Если вы идете в гости – перекусите дома. Скорее всего, вас встретят на пороге с приветственными напитками – не торопитесь. Не забывайте, что алкоголь, принятый на голодный желудок, усваивается особенно интенсивно.

Алкоголь следует использовать как сопровождение к тостам, а не запивать им еду – для утоления жажды пейте негазированную воду. Потребление воды в достаточном количестве помогает уменьшить аппетит.

Помните, что алкогольные напитки калорийны, а сладкие – калорийны вдвойне. Помимо этого, алкоголь обладает свойством повышать аппетит. Так, во время застолья вы можете съесть больше, даже не отдавая себе в этом отчет. Поэтому стоит отказаться от различных коктейлей, сладких вин, ликеров и настоек, а лучшим выбором будет белое и красное сухое вино. Ну а если отказаться от бокала шампанского все-таки не представляется возможным, пусть оно будет сухим или полусухим.

• Алкоголь и грейпфрут ненавидят друг друга, и именно поэтому они не должны встретиться в желудке.

• Алкоголь и шоколад – гремучая смесь, острый панкреатит почти всегда не заставляет себя ждать после такого сочетания уже в первое утро нового года.

• Коньяк и бананы – сочетание, которое способно навредить здоровью даже двухметрового мужчины, что уж говорить о хрупких дамах. Алкоголь с дыней – то же самое, что селедка с молоком. Кто не верит, может проверить.

Пейте аккуратно. Не смешивайте виноградный алкоголь (вино, шампанское, коньяк) с зерновым (водка, виски, джин) или тростниковым (текила, ром, самбука) – это приведет к выраженной интоксикации. Алкогольные напитки и сладкая газированная вода не сочетаются никогда и ни при каких условиях. Быстрое опьянение, алкогольное отравление – это то, чего стоит ждать от подобной комбинации.

– И чем лучше всего запивать?

– На столе обязательно должна быть питьевая вода. Необходимое ее количество – 30 миллилитров на килограмм веса. Выходит, для человека весом 60 килограммов это около двух литров в сутки, не считая компотов, соков и супов. Кроме того, нужно максимально снизить потребление сладких газированных напитков. Детям до 12 лет их лучше вообще не пить. Есть неплохая альтернатива: смешать любой фруктовый сок с минеральной водой. Это оригинальный, но в то же время простой рецепт. Такой напиток будет более полезен и по вкусу напомнит ту же газировку. Лучше в новогоднюю ночь отдавать предпочтение несладким сокам (например, апельсиновому), морсам, минеральной воде без газа или крепкому черному чаю с сахаром и лимоном.

– Валерий Викентьевич, что еще нужно, чтобы в первый день нового года мы выглядели бодрыми и веселыми?

– Не забывайте про физическую активность во время праздничного вечера, это может быть танец, интересная игра, прогулка. В любом случае ваш организм начнет интенсивнее перерабатывать калории. А если говорить о новогодних каникулах, то поезжайте за город, гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на коньках, лыжах, санях, слепите снежную бабу, посетите городские парки, где в период праздников организовано множество развлекательных программ для всей семьи! Такой отдых разнообразит ваш досуг, принесет массу положительных эмоций и зарядит энергией и бодростью на месяцы вперед.

Постарайтесь получать удовольствие от праздничной атмосферы, общения с родными и друзьями, от долгожданного отдыха, а не от еды! Будьте здоровы в новом году!