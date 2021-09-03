Как Полежайкин из "Папиных дочек" изменился всего за год? - это совсем другой человек!

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С выходом знаменитого сериала "Папины дочки" определенную популярность получил актер Михаил Казаков, который исполнил роль Полежайкина.

Милый и слегка глупый пухленький персонаж пришелся по душе зрителям, однако в 2020 году с ним произошел несчастный случай. Михаил Казаков сломал себе ноги, из-за чего был вынужден долгое время лечиться. С другой стороны, это помогло звезде "Папиных дочек" сбросить лишние килограммы, что превратило его в настоящего молодого красавца.

После публикации новых снимков в своем Instagram фолловеры Казакова не узнали его, ведь он кардинально изменился всего за год. От узнаваемой бороды осталась только легкая щетина, а из пухлого Полежайкина он превратился в брутального бизнесмена, открыв собственную кофейню в Твери. Такое преображение впечатлило многих. Впрочем, оцените и вы. -0-