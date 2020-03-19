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Калейдоскоп
19 марта 2020, 07:01

"Как попугай из кинофильма": Instagram шутит над ярким нарядом Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото из архива
Филипп Киркоров. Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Филипп Киркоров поделился в Instagram видео, на котором своим поклонникам демонстрирует очень экстравагантный наряд.

Знаменитость предстала перед камерой в длинной розовой шубе, блестящей рубашке и розово-черных штанах. В подписи к посту Филипп Киркоров попросил подписчиков сделать предположение и назвать стоимость наряда.

Многие посчитали, что сумма окажется очень внушительной, и даже не стали угадывать, однако большинство решило пошутить над образом музыканта: "Как попугай из кинофильма", "На болгарского попугая похож", "Принцесса", "Да в розовом ты хорош, даже не раздражает". -0-

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