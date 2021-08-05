Как правильно надо упаковывать багаж? - в Великобритании показали! (Видео)

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились забавные кадры, которые повеселили юзеров от души.

Мужчина возвращался из отпуска и прибыл в один из аэропортов Великобритании. Он мирно ждал свои вещи, но в этот момент на ленте появился очень любопытный багаж, который мигом привлек внимание всех пассажиров.

Прямо среди чемоданов "проплывало тело", а точнее чей-то багаж был запакован таким образом, что показалось, будто человек перевозит нечто странное. Многие люди с улыбкой наблюдали за такой картиной, а в комментариях пользователи отметили: "Вот как надо правильно упаковывать багаж!". Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-