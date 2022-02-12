Как приготовить шпинат, чтобы максимально сохранить его полезные свойства

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не режьте шпинат слишком мелко, используйте исключительно чистый нож и не смешивайте этот продукт с йогуртом. Диетолог Бетюль Мерд дал несколько простых советов, как оставить в продукте максимальное количество ценных веществ во время приготовления.

Первое, что нужно сделать со шпинатом перед употреблением – это промыть его в воде с добавлением уксуса. Специалист объясняет, что так продукт можно очистить от бактерий, пишет Journal of Agricultural and Food Chemistry. Если резать шпинат слишком крупно – он значительно "потеряет" витамин С. Не рекомендует диетолог жарить шпинат слишком долго: его питательная ценность снижается.

Бетюль Мерд также обращает внимание, что растение сочетается не со всеми продуктами. Например, йогурт добавлять в шпинат он не рекомендует. Железо, которое содержит шпинат и кальций в молочном продукте мешают усвоению друг друга.

Сам же шпинат помимо витаминов и минералов содержит огромное количество микроэлементов, которые участвуют в восстановлении тканей. Полезные свойства растения также помогают укрепить иммунную систему, сердечно-сосудистую систему, защищают от инфекций и нормализуют артериальное давление.-0-

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