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Калейдоскоп
18 августа 2020, 19:15

Как провести фестиваль во время пандемии? В Великобритании нашли интересное решение - фото

Фото BoredPanda
Фото BoredPanda

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди возвращаются к нормальной жизни после пандемии коронавируса, однако никто не забывает соблюдать элементарные правила безопасности. Во многих странах свои двери для посетителей открыли кафе, рестораны, кинотеатры и другие заведения, а это означает, что вернутся и музыкальные фестивали.

В Великобритании организуют огромное музыкальное событие в парке Госфорт, однако организаторы решили не рисковать и придумали оригинальное решение, чтобы участники фестиваля соблюдали дистанцию. Об этом пишет издание BoredPanda.

Для этого на площади в 45 тыс. квадратных метров установили десятки специальных платформ, где могут поместиться до пяти человек.

Таким образом на одном фестивале в Великобритании могут собраться до 2,5 тысячи участников. Идею переняли и другие организаторы, поэтому теперь в Европе можно на музыкальных мероприятиях под открытым небом видеть такую картину.-0-

Фото BoredPanda

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