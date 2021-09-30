Как сейчас выглядит милая и маленькая Маша из "Ворониных"? Вы будете удивлены!

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два года уже прошло с завершения знаменитого сериала "Воронины", однако актеры все еще продолжают удивлять всех. Точнее, таким невероятным открытием стала маленькая Маша, которой совсем скоро исполнится уже 18 лет.

Девушка ведет свой Instagram, который набирает популярность, ведь на Марию Ильюхину, которая исполнила на экране Машу, подписаны более 350 тысяч человек и в этом есть причина.

Как же сейчас выглядит малышка из "Ворониных"? Вы будете удивлены, ведь всего за несколько лет крошка Маша превратилась в красотку, которая не стесняется показать себя с самых выгодных ракурсов. Томный взгляд и красота Марии Ильюхиной поражает, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии поклонников, а самый популярный: "Это точно Маша из "Ворониных?". -0-